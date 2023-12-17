الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد عودة: مستشفيات غزة بمثابة مقابر لجثث الأهالى

غزة
غزة

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية إن الإحصائيات الأخيرة حول الحرب في غزة تشير إلى أن ضحايا هذه الحرب 20 ألفًا استشهدوا و50 ألفًا جرحى و70% منهم نساء وأطفال.

أضاف عودة، خلال تصريحات قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم على اتصال مع الرابطة الطبية بغزة مؤكدًا أن الوضعي الصحي كارثي بغزة وأن عدد الأطباء المتوفين وصل إلى أكثر من 300 طبيب، كما أنه لا يوجد غرف إنعاش والعمليات تتم بدون مخدر وأكثر من 50 ألف أمرأة حامل بدون رعاية طبية والمستشفيات أصبحت بمثابة مقابر بسبب وجود الجثث بالمستشفيات.

انتشار الكثير من الأمراض المعدية بغزة

وتابع أنه أصبح يوجد بغزة الكثير من الأمراض المعدية وننشر هذه الاحصائيات يوميًا، مؤكدًا أن أوروبا أثبتت أنها أنانية بالنسبة للمساعدات لغزة والدولة الوحيدة التي استجابت هي إيطاليا وأرسلت سفينة كبيرة للعريش وبها أطباء وغرف إنعاش لعلاج الجرحى. 

أكد أن أوروبا تحركت منذ اليوم الثاني لحرب أوكرانيا ولكنها مع حرب غزة لم تتحرك رغم أن الضحايا أغلبهم من الأطفال. 

الوضعي الصحي غزة المستشفيات بمثابة مقابر وجود الجثث الأمراض المعدية

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