الإثنين 18 ديسمبر 2023
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هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حقيقة زيادة المعاشات بدايةً من يناير 2024، قائلًا: "إنه في إطار إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، فإننا في يناير من كل عام يتم رفع الحد الأدني للأجر الاشتراكي التأميني والحد الأقصى للأجر الاشتراكي التأميني، وهو أقل مرتب تشترك به في التأمينات وهو ما سوف يتحدد عليه المعاش".

وأضاف اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه اعتبارًا من 1 يناير 2024 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

وأوضح أن المعاش في الماضي كان لا يصل إلى حد الـ 20% من دخل المواطن الحقيقي، لافتًا إلى أنه مع توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عندما تم عمل قانون المعاشات الجديد، قررنا عدم ترك الناس هكذا، حيث كان يتم التأمين عليهم بمبالغ بسيطة بعيدة كل البعد عن أجره الحقيقي، وعندما يخرج معاش يصطدم بالفجوة الكبيرة، وبالتالي بدأنا من 1 يناير 2020 منظومة الإصلاح. 

وأشار إلى أنه تم وضع آلية لزيادة هذه الأرقام في يناير من كل عام حتى وصل الحد الأدنى للاشتراك التأميني في يناير 2024 إلى 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900. 

اللواء جمال عوض الهيئة القومية التأمين الاجتماعي زيادة المعاشات برنامج على مسؤوليتي

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