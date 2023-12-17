الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

المعاشات
المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن هناك آلية وضعت في قانون المعاشات في يناير 2020 بعد شكوى بتدنى قيم المعاشات، موضحا أنه يتم تحسين قيمة المعاش بحد أدنى وأقصى للمرتب الذى فيه تأمينات، ويتم رفعه في يناير من كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن الحد الأدنى للمرتب الذي يشترك في التأمينات كان 1700 جنيه، وأقصاها 10700 جنيه.

ولفت إلى أنه سيتم تحريكها في يناير، ويكون الحد الأدنى 2000 جنيه والحد الأقصى 12600 جنيه وله انعكاس على الحد الأدنى للمعاش. 

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى أنه بداية من يناير المقبل، كل من يخرج على المعاش سيكون الحد الأدنى 1300 جنيه والحد الأقصى 10080 جنيها.

التأمينات الحياة اليوم جمال عوض

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