جولة مسائية لرئيس مياه سوهاج للاطمئنان على تشغيل المحطات

تفقّد محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، العضو المنتدب فى جولة مسائية توسعات محطة مياه سوهاج غرب ومحطة معالجة صرف صحى الهجارسة ومحطة رفع صرف صحى أولاد غريب ومحطة رفع صرف صحى الهجارسة.

وأكد رئيس مياه سوهاج جميع العاملين بتلك المحطات، ضرورة الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة، إضافة إلى وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارى.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا وقريتى الشيخ زين الدين والسوالم بمركز طهطا اليوم الاحد الموافق 17 ديسمبر 2023 فى الحادية عشرة مساء وحتى الثالثة من صباح الاثنين الموافق 18 من نفس الشهر ولمدة 4 ساعات.

أضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية.

أوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.