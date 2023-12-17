الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الزراعة" تكشف مفاجأة بعد ضبط محتكري البصل: "لدينا فائض في الإنتاج"

البصل
البصل

قال الدكتور محمود السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، إنه تم العثور على كميات هائلة من البصل في منشأة القناطرة وإمبابة، مؤكدًا أنه يتم زراعة 250 ألف فدان بصل، معقبًا: "لدينا فائض في الإنتاج". 

وأضاف الدكتور محمود السباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك من يقوم بتخزين البصل لتحقيق مكاسب هائلة، كما أن هناك من يقوم بتبوير أراضي زراعية على مساحة 180 فدان لتخزين البصل، فضلًا عن أن هناك من يشتري البصل من محافظات أخرى لتخزينه في الأرض.

وأشار إلى أن التجار ضخوا في السوق 30 طن من البصل يوميا بدلا من 1000 طن، لافتًا إلى أنه تم ضبط 31 ألف طن من البصل تم تخزينها في أراضي زراعية، وبالتالي فقد تم احتكار 31 ألف طن بصل لتعطيش السوق لزيادة الأسعار، موضحا أن السعر الطبيعي للبصل للمستهلك 20 جنيهًا فقط.

أسعار البصل ضبط كميات من البصل برنامج على مسؤوليتي صندوق الموازنة وزارة الزراعة

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