الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبوبدوية": الضربات الحوثية تزيد مخاوف أمريكا من توسع الصراع بالشرق الأوسط

الحوثى
الحوثى

قال رائد أبوبدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعاني من ضغوط داخلية من الشارع الإسرائيلي، مؤكدًا أن وجهة نظرهم واضحة وهي تحرير الأسرى وبعدها التفرغ لحماس، بالإضافة إلى موقف المعارضة الإسرائيلية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد من قبل الحوثيين ليس وحده ولكن يوجد تصعيد على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق وكلها عوامل تزيد من التوتر في الشرق الأوسط وتزيد من مخاوف أمريكا من توسع رقعة الصراع.

الضربات ضغوط على الإدارة الأمريكية

وأشار إلى أنه نتيجة خوف أمريكا من توسع الصراع رأينا إحضارها حاملة الطائرات بعد أحداث 7 أكتوبر، مؤكدًا أن كل الضربات ضغوط على الإدارة الأمريكية حتى تراعي مصالحها بالشرق الأوسط.

أبو بدوية أمريكا مخاوف توسع رقعة الصراع حاملة الطائرات

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