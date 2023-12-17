مصطفى كامل وحلمى عبدالباقى يقدمان واجب العزاء فى شقيق أبوالليف

حرص كل من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنان حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، على تقديم واجب العزاء في شقيق أبوالليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما حرصا أيضًا على التواجد في عزاء المخرج أحمد البدرى بنفس المسجد.

وتوافد كل من الفنان سليمان عيد والسيناريست عمرو محمود ياسين على عزاء شقيق المطرب أبوالليف الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

واستقبل أبوالليف والسيناريست أيمن بهجت قمر عزاء خاله الراحل الفنان عادل أنور شقيق أبوالليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.