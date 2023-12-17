كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تتعرض الخلايا الليمفاوية أحيانًا، لأورام خبيثة تنمو الطبيعية وتشكل تورمات في العقد الليمفاوية تظهر على شكل سرطان الغدد الليمفاوية، ويعد الجهاز اللمفاوي عبارة عن شبكة واسعة من الأوعية اللمفاوية والغدد الليمفاوية التي تحمل الخلايا، وهي التي تحمينا ضد الميكروبات المختلفة مثل البكتيريا والفيروسات عن طريق تكوين الأجسام المضادة وتدميرها.

أنواع سرطانات الغدد الليمفاوية

هناك نوعان أساسيان من سرطان الغدد الليمفاوية، وهما هودجكين وغير هودجكين، ويعد سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين أكثر شيوعًا عند المراهقين وعادةً ما يكون له تقدم بطيء وتشخيص أفضل، ويمكن أن تحدث ليمفوما اللاهودجكين في أي عمر وعادة ما تتقدم بسرعة، ولا يزال السبب الدقيق لسرطان الغدد الليمفاوية غير معروف، ولكن تم تحديد عوامل بيئية ومعدية وجينية مختلفة تؤهب للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

أسباب سرطان الغدد الليمفاوية

لا يزال السبب الدقيق لسرطان الغدد الليمفاوية غير معروف، ولكن تم تحديد عوامل بيئية ومعدية وجينية مختلفة ،للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية ، وتعد الأسباب الشائعة المتورطة هي نقص المناعة وعدد قليل من الالتهابات الفيروسية ، ويمكن أيضًا أن تتورم العقد الليمفاوية العميقة في الجسم وتسبب الأعراض، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسبب تضخم الغدد الليمفاوية في الصدر السعال أو صعوبة البلع أو صعوبة التنفس.

أعراض سرطات الغدد الليمفاوية

الشعور بالتعب الشديد

•الحمى

•فقدان الوزن أو فقدان الشهية

يتم عادةً تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية عن طريق خزعة العقدة الليمفاوية، حيث تتم إزالة العقدة الليمفاوية المصابة عن طريق عملية جراحية صغيرة ويتم فحصها تحت المجهر لمعرفة ما إذا كانت خلايا سرطان الغدد الليمفاوية موجودة أم لا.