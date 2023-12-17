الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتعرض الخلايا الليمفاوية أحيانًا، لأورام خبيثة تنمو الطبيعية وتشكل تورمات في العقد الليمفاوية تظهر على شكل سرطان الغدد الليمفاوية، ويعد الجهاز اللمفاوي عبارة عن شبكة واسعة من الأوعية اللمفاوية والغدد الليمفاوية التي تحمل الخلايا، وهي التي تحمينا ضد الميكروبات المختلفة مثل البكتيريا والفيروسات عن طريق تكوين الأجسام المضادة وتدميرها. 

الصحة العالمية:سرطان عنق الرحم يودى بحياة 000 300 امرأة حول العالم سنويًا

أنواع سرطانات الغدد الليمفاوية

هناك نوعان أساسيان من سرطان الغدد الليمفاوية، وهما هودجكين وغير هودجكين، ويعد سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين أكثر شيوعًا عند المراهقين وعادةً ما يكون له تقدم بطيء وتشخيص أفضل، ويمكن أن تحدث ليمفوما اللاهودجكين في أي عمر وعادة ما تتقدم بسرعة، ولا يزال السبب الدقيق لسرطان الغدد الليمفاوية غير معروف، ولكن تم تحديد عوامل بيئية ومعدية وجينية مختلفة تؤهب للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

أسباب سرطان الغدد الليمفاوية

لا يزال السبب الدقيق لسرطان الغدد الليمفاوية غير معروف، ولكن تم تحديد عوامل بيئية ومعدية وجينية مختلفة ،للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية ، وتعد الأسباب الشائعة المتورطة هي نقص المناعة وعدد قليل من الالتهابات الفيروسية ، ويمكن أيضًا أن تتورم العقد الليمفاوية العميقة في الجسم وتسبب الأعراض، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسبب تضخم الغدد الليمفاوية في الصدر السعال أو صعوبة البلع أو صعوبة التنفس.

أعراض سرطات الغدد الليمفاوية

الشعور بالتعب الشديد

•الحمى

•فقدان الوزن أو فقدان الشهية

يتم عادةً تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية عن طريق خزعة العقدة الليمفاوية، حيث تتم إزالة العقدة الليمفاوية المصابة عن طريق عملية جراحية صغيرة ويتم فحصها تحت المجهر لمعرفة ما إذا كانت خلايا سرطان الغدد الليمفاوية موجودة أم لا.

سرطانات الخلايا الليمفاوية أورام خبيثة الميكروبات الأجسام المضادة أسباب سرطان الغدد الليمفاوية

مواد متعلقة

عميد معهد الأورام: 135 ألف مصاب سرطان جديد فى السنة

أصيب به إمبراطور السينما المصرية.. أعراض سرطان الرئة

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

الوزيرة نبيلة مكرم: "المجتمع كله تعبان نفسيًا" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس