بسبب "سب طفل".. قرار جديد ضد المتهم بقتل شاب فى عين شمس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب في مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب "سب طفل".

تلقت النيابة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقًا متأثر بإصابته.

وبسؤال والدته قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها، والتى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.