بسبب سبوع ابنته حمو بيكا يرد على منتقديه: "سيبوا الملك للمالك"

بعد ظهور بيكا وزوجته في سبوع ابنته تعرضوا للنقد، بسبب ظهور زوجته وهي مرتدية العديد، من المشغولات الذهبية بشكل ملفت للأنظار، خاطب حمو بيكا جمهوره من خلال، بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وقال: سيبوا الملك للمالك أنا طالع من منطقة شعبية، اسمها الدخيلة من أسرة من أربع اخوات والأب والأم، وكنا قاعدين في أوضة وصالة والحمام جوه المطبخ.

وتابع: أول مرة أقول الكلام ده وأبويا كان على باب الله، بيسافر ويتغرب وشقى عشان اللقمة اللي بناكلها بالحلال، أنا مدخلتش مدرسة ومتعلمتش لكن اشتغلت وشقيت واتغربت كتير، وأنا صغير وعمري ما مديت أيدي على حاجة مش بتاعتي، وكنت بقول يا رب أكرمني وأبقى حاجة لأهلي

واستكمل: ولما ربنا بيكرم بني آدم ويرزقه مش من فراغ، وما اتولدتش في بوقي معلقة دهب، وكنت بحب الخير لكل الناس ولحد دلوقتي

ونشر بيكا من قبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، وعلق قائلا: ألف حمد وشكر ليك يا رب.. ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يا رب.. ويجعلها سند ليا.. ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس.