كفر الزيات: رفع 215 طن قمامة وغرس 145 شجرة مثمرة وزينة

قال عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بالغربية إنه تم رفع نحو 214 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

أشار رئيس مدينة كفرالزيات إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما أكد رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، غرس 145 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

أوضح رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.