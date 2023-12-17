الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كفر الزيات: رفع 215 طن قمامة وغرس 145 شجرة مثمرة وزينة

زراعة شجر
زراعة شجر

قال عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بالغربية إنه تم رفع نحو 214 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

أشار رئيس مدينة كفرالزيات إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما أكد رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، غرس 145 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

أوضح رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

145 شجرة مثمرة وزينة كفر الزيات رفع 215 طن قمامة رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة تسهيل حركة سير المواطنين والسيارات استمرار حملات النظافة الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق إقبال السكان على المشاركة الفعالة في المبادرات البيئية والنظافة

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