الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول

جامعة المنصورة الجديدة
جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

 

انعقد اليوم مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وقد استهل "الخولي" المجلس الترحيب بأعضاء المجلس، وتقديم الشكر والتقدير  عمداء الكليات ومديري البرامج وكل منتسبي الجامعة على الجهد المبذول في التجهيز والاستعداد لاختبارات  الفصل الدراسي الاول  ، وأحيط المجلس علما بتقدير عن استعدادات منصة الجامعة LMS، وقد ناقش مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة تقرير المنصة التعليمية ماجروهيل، وتقرير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وتقرير النشر العلمي وتقرير نظام معلومات الطلاب وتقرير نظام التعلم للطلاب وأحيط المجلس علمًا بالوضع الحالي لبنوك الأسئلة الإلكترونية بالجامعة، واعتمد المجلس جدول امتحانات نهائي الفصل الأول خريف2023، والتأكيد على جاهزية الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول خريف 2023  بالجامعة وتكليف العمداء بالاستعداد للامتحانات العمليه.

txt

إنجازات قطاع التعليم العالي في مصر خلال 2023 (فيديوجراف)

txt

حصاد التعليم العالي في تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية لعام 2023

وفي سياق آخر أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن انطلاق المرحلة الأولى من الدورة الثالثة لبرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.
ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل، المدير التنفيذي للصندوق أن البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين، والمدرسين المساعدين، والمدرسين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي للصندوق أن البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين، والمدرسين المساعدين، والمدرسين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن هذا البرنامج فرصة مميزة للباحثين؛ للتعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online

الفصل الدراسي الأول مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة البرامج العلميه المنصورة الجديدة محمد الخولي

الأكثر قراءة

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

عاجل.. اتجاه خاطئ.. كيف تهدد هجمات «الحوثيين» على السفن أمن واقتصاد المنطقة؟

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء فى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح

اعرف.. مخاطر انسداد وتصلب الشرايين

سعر جرام الذهب اليوم في مصر وسعر الذهب btc اليوم الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس