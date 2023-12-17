مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول

انعقد اليوم مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وقد استهل "الخولي" المجلس الترحيب بأعضاء المجلس، وتقديم الشكر والتقدير عمداء الكليات ومديري البرامج وكل منتسبي الجامعة على الجهد المبذول في التجهيز والاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الاول ، وأحيط المجلس علما بتقدير عن استعدادات منصة الجامعة LMS، وقد ناقش مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة تقرير المنصة التعليمية ماجروهيل، وتقرير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وتقرير النشر العلمي وتقرير نظام معلومات الطلاب وتقرير نظام التعلم للطلاب وأحيط المجلس علمًا بالوضع الحالي لبنوك الأسئلة الإلكترونية بالجامعة، واعتمد المجلس جدول امتحانات نهائي الفصل الأول خريف2023، والتأكيد على جاهزية الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول خريف 2023 بالجامعة وتكليف العمداء بالاستعداد للامتحانات العمليه.

وفي سياق آخر أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن انطلاق المرحلة الأولى من الدورة الثالثة لبرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل، المدير التنفيذي للصندوق أن البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين، والمدرسين المساعدين، والمدرسين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي للصندوق أن البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين، والمدرسين المساعدين، والمدرسين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن هذا البرنامج فرصة مميزة للباحثين؛ للتعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online