محمد رياض عن أشرف عبدالغفور: إنسان صاحب مبادئ.. وشريف فى كل تعاملاته

فقدنا أستاذًا كبيرًا وفنانًا عظيمًا وإنسانًا خلوقًا ومحبًا لزملائه، إنسانًا صاحب مبادئ وشريفًا فى كل تعاملاته، جمعنى به العديد من الأعمال الفنية، وهو أستاذ فى اللغة العربية، وخلال رئاسته لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح كان مثالًا للالتزام والاحترام.

كنت أنا من طلبت منه أن يكون رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح، وكان سعيدًا للغاية، كما كان دءوبًا ودقيقًا لأقصى درجة، ولم يُحدث أى لغط، فى ظل الثقة الكبيرة من جموع المسرحيين فيه.

ولن ينسى المسرحيون أبدًا توصيات لجنة التحكيم التى صاغها وألقاها بطريقة مؤثرة وذكية وخفيفة الظل، كما أنه كان أهم ما يميزه كممثل وفنان تحضيره ودراسته للشخصية التى يلعبها، والتزامه وتركيزه فى التصوير.