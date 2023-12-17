محافظ الوادي الجديد يستقبل لجنة إدارة الأزمات للشبكة الوطنية للطوارئ

استقبل اللواء د.محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وفد لجنة غرفة إدارة الأزمات للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة العميد محمد بهيج رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد بحضور مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وهيئة تفتيش القوات المسلحة.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة معدات الإغاثة والطوارئ بكافة المحافظات خلال شهرين اعتبارًا من أكتوبر ٢٠٢٣، والتأكد من كفاءة وجاهزية جميع القطاعات لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة الاستباقية في رفع كفاءة المعدات الثقيلة وإصلاح العاطل منها والتي مهدت الطريق للجاهزية خلال المدة التي تم تحديدها لاصطفاف المعدات على مستوى الجمهورية.

كما تابع المحافظ والوفد من خلال مركز السيطرة الموحد للطوارئ بديوان عام المحافظة اصطفاف معدات وسيارات مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس والبالغ عددهم 199 معدة؛ للاطمئنان على الحالة الفنية للمعدات وكفاءة العناصر البشرية في التعامل مع الأزمات والطواريء.