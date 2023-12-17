الفنان أحمد والي: موهبة التمثيل بدأت في الصغر وقدمت عروضا بالمدرسة

كشف الفنان أحمد والي، عن عدد من كواليس حياته الفنية والشخصية خلال لقاء تليفزيوني.

وقال خلال لقائه ببرنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، إن شخصية جمال أبو المجد التي قدمها في مسلسل العودة، نالت إعجاب الجماهير لأنها تحمل الملامح الصعيدية مثل الصدق والصرامة والمبادئ والحق.

وأضاف والي أن لديه موهبة التمثيل منذ الصغر، وكان يقدم عروضًا فنية بالمدرسة، وبدأ مشواره بمسابقة «مذيع العرب»، وعرض عليه أحد مدربي التمثيل في المسابقة دخول المجال الفني.

وتابع الفنان أحمد والي، أنه قرر الحصول على ورش تمثيل لتساعده على تقوية مهاراته الفنية التي ظهرت في دوره بمسلسلي «العودة» و«إلا أنا»: «كنت أول مرة أخد دور كبير في مسلسل إلا أنا، بعد ما كنت بعمل مشهدين أو 3 مشاهد، وكنت خايف من الدور لأني بعمل شخصية خاينة».