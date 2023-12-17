الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة

المتهم
المتهم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، جلسة محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة، لـ31 ديسمبر الجاري.

بداية القضية عندما تمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تُستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة موظفة "ف.ا" 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

بإجراء التحريات تبين قيام عاطل بالصعود للشقة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته وتم القبض عليه وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل حدائق القبة كشف ملابسات جثة فتاة

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