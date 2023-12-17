تأجيل محاكمة المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة فى الأميرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب شرس خلال مشاجرة مع جيرانه بالأميرية، لجلسة 2 يناير.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، في وقت سابق، بلاغًا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، ما تسبب في إصابة شخصين، أحدهم في حالة خطرة.

وكشفت التحريات عن واقعة نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهما لكلب شرس على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، ما أسفر عن عقر الكلب لشخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.