الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سرايا القدس تنفذ عملية مشتركة مع "القسام" وسط القطاع.. والاحتلال يكشف أحد أنفاق حماس

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تفجير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، من نوع "ميركافا"، بواسطة عبوة شديدة الانفجار، وذلك في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقالت "سرايا القدس" إن العملية أوقعت قتيلا وجريحا في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، مضيفة: "كما  قصفنا التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون".

على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه اكتشف أكبر نفق تابع لحركة حماس في قطاع غزة حتى الآن، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال، في بيان، إن النفق المكتشف شكل ممرا تحت الأرض، وهو جزء من شبكة أوسع امتدت لأكثر من أربعة أميال بطول 2.5 ميل ووصلت إلى مسافة 400 متر من معبر إيرز الحدودي.

وتزعم القوات الإسرائيلية أن بناء الممر كلف ملايين الدولارات واستغرق سنوات، وتضم الممرات شبكات صرف صحي وكهرباء وتهوية وشبكة اتصالات.

من ناحية أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادرها، اتفاق كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية على آلية لتلقي السلطة الأموال التي تحتجزها إسرائيل.

وقالت القناة الاسرائيلية: "الآلية المتفق عليها تتيح لإسرائيل الاطلاع على أسماء من سيتلقون رواتب السلطة في قطاع غزة".

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