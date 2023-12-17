الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

أرسنال - برايتون
أرسنال - برايتون

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال وضيفه برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق أرسنال نظيره برايتون على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

فريق أرسنال سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكنهم فشلوا في تحويل الكرات إلى أهداف.

وفي الدقيقة 12، تلقى بوكايو ساكا تمريرة من مارتين أوديجارد، ليقتحم منطقة الجزاء لكنه أطلق تسديدة ضعيفة في يد حارس برايتون.

وفي الدقيقة 15، أطلق النرويجي مارتين أوديجارد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 20، أطلق جابرييل جيسوس تسديدة من داخل منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: وايت – جابرييل – سالابيا – زينتشنكو.

خط وسط الملعب: رايس - كاي هافيرتز - مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس – بوكايو ساكا.

 

ترتيب أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق برايتون حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع بفارق نقطة واحدة فقط.

ارسنال برايتون الدورى الانجليزى البريميرليج بوكايو ساكا

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