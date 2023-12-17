الإثنين 18 ديسمبر 2023
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مصر

مصنع إنتاج الأطراف الصناعية بإمبابة.. إنتاج 200 جهاز تعويضي شهريًا

جريدة الدستور

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، بمنطقة إمبابة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات اللازمة، بما يخدم توفير الأطراف الصناعية لمرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد وحدات المصنع والتي تضم 6 وحدات إنتاج تشمل إنتاج أطراف صناعية «علوية وسفلية» وأجهزة بلاستيكية (جبائر، أحزمة طبية، أجهزة أطراف سفلية)، وأجهزة تعويضية معدنية، فضلًا عن قسم مساعدات الحركات والذي ينتج (مشايات، عكاكيز، استندات) فضلًا عن قسم الأحذية الطبية، قسم النيكل كروم.

آليات عمل ماكينات المصنع

كما اطلع الوفد على آليات عمل ماكينات المصنع، والذي يعمل بطاقة 40 ماكينة، وينتج 200 جهاز تعويضي شهريًا، كما تفقد الوفد وحدة العيادات داخل المصنع والتي تضم (عيادة الطب الطبيعي، وعيادة المصنع، عيادة أخذ المقاسات، غرفة الكشف على المرضى ما قبل وما بعد استلام الطرف أو الجهاز وتدريبه على الاستخدام)، كما تفقد  قسم العلاج الطبيعي وعيادات التخصصات المكملة للخدمة.

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وقال «عبدالغفار» إن الوفد اطلع على نظم تحديد مقاسات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى أن هناك نظم مستحدثة في هذا الشأن والتي تسهل عملية أخذ المقاسات بدلًا من الطرق التقليدية، موجهًا في هذا الشأن بدراسة احتياجات المصنع من تلك الأجهزة للعمل على توفيرها.

توأمه مع المصنع التركى

كما وجه الوفد بدراسة عمل توأمة بين مصنع إنتاج الأطراف الصناعية، ونظيره بدولة تركيا، لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الجانب التركي المميزة في هذا المجال.

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وتفقد وفد وزارة الصحة والسكان الخدمات التدريبية المقدمة للفنيين بالمعهد، لتدريب طلاب المدارس الصناعية، وطلاب المعهد الفني الصحي، شعبة أجهزة تعويضية، حيث إن المعهد معتمد كجهة إشراف إداري على تدريب تخصص الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

ضم الوفد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رشا عاطف مدير المعهد القومي للجهاز العصبي الحركي، والدكتور أشرف الأتربي مدير مصنع إنتاج الأطراف الصناعية بإمبابة.

الصحة مصنع إنتاج الأطراف الصناعية الأجهزة التعويضية مرضى التأمين الصحي العلاج على نفقة الدولة

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