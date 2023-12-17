الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

تعرف على رابط تقديم الهجرة إلى كندا.. الشروط والأوراق المطلوبة

كندا
كندا

يبحث الكثير عن رابط تقديم الهجرة إلى كندا، لكي يقومون من خلاله بالتقديم على الهجرة إلى كندا 2023، كذلك لمعرفة الشروط المطلوبة للتقديم على الهجرة إلى كندا من خلال ذلك الرابط.

وتعد كندا واحدة من أكثر الدول التي يقصدها الكثيرون في العالم للهجرة، فهي توفر فرصًا تعليمية ومهنية واقتصادية ممتازة، فضلاً عن نظام رعاية صحية قوي وبيئة ترحيبية، إذا كنت وفي حالة التخطيط للهجرة إلى كندا، فهناك العديد من الأشياء التي يجب عليك القيام بها، من بينها معرفة رابط تقديم الهجرة إلى كندا.

رابط تقديم الهجرة إلى كندا

رابط التقديم للهجرة إلى كندا هو موقع إلكتروني مرتبط بحكومة كندا يسمح لمقدمي طلبات الهجرة الكندية بتقديم طلباتهم عبر الإنترنت، الموقع متوفر باللغة العربية والعديد من اللغات الأخرى، ويمكنك التقديم للهجرة إلى كندا من خلال اتباع الرابط، يجب عليك إنشاء حساب على موقع اللوتري للهجرة إلى كندا، بعد إنشاء الحساب يمكنك البدء في ملء الطلب.

يتضمن طلب الهجرة إلى كندا على رابط تقديم الهجرة إلى كندا مجموعة متنوعة من المعلومات، بما في ذلك:

1- معلوماتك الشخصية.
2- خلفيتك التعليمية.
3- تجربتك المهنية.
4- لغتك.
5- عائلتك.

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شروط التقديم للهجرة إلى كندا

تختلف متطلبات الهجرة إلى كندا حسب البرنامج الذي تتقدم به، إلا أن هناك بعض المتطلبات العامة التي يجب عليك استيفائها، ويساعدك رابط تقديم الهجرة إلى كندا في معرفتها وذلك عبر الرابط https://canada.ca/ .

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة دراسية صادرة عن جهة معتمدة، وأن يذكر سبب رغبته في الهجرة، أن يكون الشخص بصحة جيدة وغير مصاب بأي مرض معدي أو خطير، يجب أن يكون الشخص على دراية باللغة المناسبة للمكان الذي يرغب في الهجرة إليه، ولا تقتصر اللغات على اللغة الكندية، بل قد تكون اللغة الإنجليزية كافية، ألا يكون لديه سجل إجرامي أو أي شيء من هذا القبيل.
 

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