"الهجرة" تشيد بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر

شارك المستثمر المصري سامح المصري، رئيس مجموعة شركات تماس في الإمارات العربية المتحدة، ولديه استثمارات داخل الدولة المصرية ضمن المجموعة، وأحد مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة، بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،، أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز ميزات السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

وأضافت الهجرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج الداخل، أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات، مشيدة بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر.

كما أكدت الوزارة حرص مصر على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.

من ناحيته، أوضح المستثمر سامح المصري، رئيس مجموعة شركات "تماس" بالإمارات العربية المتحدة، والمشارك في تأسيس شركة المصريين بالخارج مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، حول العالم، أن مصر تمتلك العديد من مقومات الجذب للمستثمرين، لامتلاكها سوقا ضخما من المستهلكين، ما يعد عنصرا تنافسيا متميزا، مشيرا إلى حرصه على ضخ استثمارات في مصر، في مجالات جديدة ومتميزة، لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وجذب عدد أكبر من المستثمرين.

وحول مشاركته في "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، يوضح المصري أن الشركة تم تسجيلها بالهيئة العامة للاستثمار، كما أن هناك فريق عمل احترافي من المتخصصين في مختلف المجالات الاستثمارية، مضيفا أن هذه الشركة تسعى لتيسير استثمار المصريين بالخارج في مصر، والاستفادة من مختلف الفرص التي تتيحها الدولة المصرية، في مجالات مختلفة، ومن أهمه التصنيع بغرض التصدير وكذلك الزراعة بغرض التصدير، والتي يقوم عليها مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج ولهم استثمارات كبيرة في مصر.

ووجه سامح المصري رسالة للمستثمرين المصريين بالخارج، لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، قائلا ان الدولة أتاحت الفرصة لكبار المستثمرين وكذلك لصغار المستثمرين والعمالة، على اختلافها، للاستثمار، ومشروعات استثمارية كبيرة في مصر نخدم بها بلدنا واقتصادنا ونفيد من خلالها العاملين بالخارج، متابعا أن هناك العديد من المشروعات التي يتم التخطيط لتنفيذها، لتعظيم استثمارات المصريين بالخارج داخل الوطن.

وتابع رئيس مجموعة شركات "تماس" بالإمارات العربية المتحدة، أن السفيرة سها جندي تبذل جهودا استثنائية، لجذب المستثمرين إلى مصر، حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تعنى بجذب الاستثمارات، وكذلك لقاءات مجموعة كبيرة من رجال الأعمال القائمين على تأسيس الشركة، وتعريفهم بالعديد من الوزراء والمسؤولين، ولقاء دولة رئيس مجلس الوزراء، وممثل صندوق مصر السيادي، مضيفا: "من خلالهم تعرفنا على الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر وبرنامج الطروحات لصالح القطاع الخاص، وغيرها من الفرص".

وأضاف المصري أن مصر تمتلك مقومات جذب متميزة للمستثمرين، ومن بينها بناء بنية قوية، وتقديم المزيد من المحفزات للراغبين في الاستثمار في مصر، وخفض الضرائب، وإجراء المزيد من التعديلات التشريعية المتعلقة بقوانين الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في مصر كان وما زال جذابا جدا بمقارنة العائد من الاستثمار، مشيدا بمساعدة وزارة الهجرة للمستثمرين، مؤكدا تفاؤله بالاستثمار في مصر وما سيتحقق من عوائد، خلال الفترة المقبلة.