السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهجرة" تشيد بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر

سامح المصري
سامح المصري

شارك المستثمر المصري سامح المصري، رئيس مجموعة شركات تماس في الإمارات العربية المتحدة، ولديه استثمارات داخل الدولة المصرية ضمن المجموعة، وأحد مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة، بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،، أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز ميزات السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

وأضافت الهجرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج الداخل، أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات، مشيدة بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر.

كما أكدت الوزارة حرص مصر على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.

من ناحيته، أوضح المستثمر سامح المصري، رئيس مجموعة شركات "تماس" بالإمارات العربية المتحدة،  والمشارك في تأسيس شركة المصريين بالخارج مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، حول العالم، أن مصر تمتلك العديد من مقومات الجذب للمستثمرين، لامتلاكها سوقا ضخما من المستهلكين، ما يعد عنصرا تنافسيا متميزا، مشيرا إلى حرصه على ضخ استثمارات في مصر، في مجالات جديدة ومتميزة، لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وجذب عدد أكبر من المستثمرين.

وحول مشاركته في "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، يوضح المصري أن الشركة تم تسجيلها بالهيئة العامة للاستثمار، كما أن هناك فريق عمل احترافي من المتخصصين في مختلف المجالات الاستثمارية، مضيفا أن هذه الشركة تسعى لتيسير استثمار المصريين بالخارج في مصر، والاستفادة من مختلف الفرص التي تتيحها الدولة المصرية، في مجالات مختلفة، ومن أهمه التصنيع بغرض التصدير وكذلك الزراعة بغرض التصدير، والتي يقوم عليها مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج ولهم استثمارات كبيرة في مصر.

ووجه سامح المصري رسالة للمستثمرين المصريين بالخارج، لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، قائلا ان الدولة أتاحت الفرصة لكبار المستثمرين وكذلك لصغار المستثمرين والعمالة، على اختلافها، للاستثمار، ومشروعات استثمارية كبيرة في مصر نخدم بها بلدنا واقتصادنا ونفيد من خلالها العاملين بالخارج، متابعا أن هناك العديد من المشروعات التي يتم التخطيط لتنفيذها، لتعظيم استثمارات المصريين بالخارج داخل الوطن.

وتابع رئيس مجموعة شركات "تماس" بالإمارات العربية المتحدة، أن السفيرة سها جندي تبذل جهودا استثنائية، لجذب المستثمرين إلى مصر، حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تعنى بجذب الاستثمارات، وكذلك لقاءات مجموعة كبيرة من رجال الأعمال القائمين على تأسيس الشركة، وتعريفهم بالعديد من الوزراء والمسؤولين، ولقاء دولة رئيس مجلس الوزراء، وممثل صندوق مصر السيادي، مضيفا:  "من خلالهم تعرفنا على الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر وبرنامج الطروحات لصالح القطاع الخاص، وغيرها من الفرص".

وأضاف المصري أن مصر تمتلك مقومات جذب متميزة للمستثمرين، ومن بينها بناء بنية قوية، وتقديم المزيد من المحفزات للراغبين في الاستثمار في مصر، وخفض الضرائب، وإجراء المزيد من التعديلات التشريعية المتعلقة بقوانين الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في مصر كان وما زال جذابا جدا بمقارنة العائد من الاستثمار، مشيدا بمساعدة وزارة الهجرة للمستثمرين، مؤكدا تفاؤله بالاستثمار في مصر وما سيتحقق من عوائد، خلال الفترة المقبلة.

سامح المصري رئيس مجموعة شركات تماس الإمارات استثمارات الدولة المصرية

مواد متعلقة

الحكومة تفوز بالمركز الثاني بمسابقة الإدارة المبتكرة.. التفاصيل كاملة

الهجرة تستقبل د. حسين زناتى الخبير التعليمى ومدير أكاديمية "تانكيو عرب" فى اليابان

وزيرة الهجرة تستقبل نائب وزير الخارجية الأسترالي للهجرة لبحث التعاون في عدد من الملفات المشتركة

الجاليات المصرية بالخارج قدمت ملحمة وطنية مبهرة خلال التصويت بالانتخابات

"الهجرة": الجمهورية الجديدة قدمت محفزات وتيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بمصر

وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

ننشر حصاد الجولات الخارجية لوزرة الهجرة والترويج للاستثمار في مصر

حمدى عثمان: مصر ستلعب دورًا كبيرًا فى الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

"الأهلي أملنا".. ماذا قالت الصحف السعودية بعد توديع اتحاد جدة مونديال الأندية؟

موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. ومؤشرات الفرز الأولية

مصادر رفيعة المستوى لـ القاهرة الإخبارية: الدفاعات الجوية ترصد جسم طائر عند مدينة دهب وتعاملت معه فورًا

نقابيو السياحة العرب: مشاركة عمال مصر بالانتخابات الرئاسية "درس وطني"

خبراء دوليون: خطة إسرائيل لإغراق أنفاق غزة ستدمر الحياة في القطاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟