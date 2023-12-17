الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة شماس غرب مطروح لمدة يومين

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، يوميِّ الإثنين والثلاثاء المقبلين، قافلة طبية مجانية بمنطقة شماس غرب مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

قوافل علاجية متعددة

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تحت إشراف الدكتور حجازي محمد، منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، وأمراض النساء، التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

قافلة طبية مجانية منطقة شماس غرب مرسي مطروح صحة مطروح مطروح

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