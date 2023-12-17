"فيديو إنستجرام السبب".. اعترافات المتهم بطعن كلب بسلاح أبيض بالمقطم

تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع المتهم بإصابة كلب ضال بسلاح أبيض؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على حيوان.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث أكد أنه طعن الكلب بسلاح أبيض، ولم يعرف بانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند محاولة ضبطه كان بحوزته مواد مخدرة، ولم يستطع أن يتخلص منها.

كانت رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم لاتهامه بالاعتداء على كلب محدثًا إصابته بالمقطم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.