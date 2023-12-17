الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: 297 شهيدًا فى الضفة بينهم 70 طفلًا منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن 297 شهيدًا ارتقوا في الضفة بينهم 70 طفلًا منذ 7 أكتوبر، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن استشهاد 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم وجنين بالضفة الغربية.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

وزارة الصحة الفلسطينية الضفة 70 طفلا 297 شهيدا استشهاد النظام الصحي

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