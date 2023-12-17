الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اصطفاف سيارات ومعدات "كهرباء الإسكندرية" لمواجهة الطوارئ

جريدة الدستور

استعرضت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، بالتعاون مع أحياء المحافظة باستاد الإسكندرية، استعدادات الشركة من جاهزيتها من التدخل السريع في حالات الطوارئ وهي عبارة عن اصطفاف عدد من السيارات والمعدات المتنقلة للخدمات المقدمة للمواطنين من شحن ودفع الفواتير والعديد من الخدمات وكذا سيارات الطوارئ وسيارات الاوناش وسيارات الشبكات وسيارات الاختبارات وسيارات الديزل المتنقلة وسيارات التدخل السريع ووالإضاءة العامة ومدي جاهزية جميع سيارات القطاعات المختلفة بالشركة.

 جاء ذلك تحت رعاية كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأعرب المحافظ محمد الشريف، عن شكره وتقديره للشركة عن مدى جاهزية سيارات ومعدات الشركة المختلفه للتدخل السريع لحل أي من المشاكل الطارئة التي من الممكن أن تواجه المحافظة نتيجة التغيرات المناخية.

كما أكد المهندس إيهاب الفقي، حرص الشركة المستمر على تطوير القطاعات وسيارات ومعدات الشركة وتدريب العاملين من فرق التدخل السريع للمساهمة السريعة والفعالة في حل أي طارئ يواجه محافظة الإسكندرية بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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