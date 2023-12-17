المؤبد لمتهم بقتل سيدة بسبب خلافات فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل سيدة وطعنها بمطواة، كما شرع في قتل آخرى بسبب خلافات بينهما.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.



تعود أحداث القضية لعام 2021 بسوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها إثر التعدى عليها بسلاح أبيض.

تم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة، والشروع في قتل المجنى عليها الثانية وإصابتها بسلاح ناري، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليهما فقام بالتعدى عليهما بالضرب بمطواة مما أدى إلى مصرع الأولى وإصابة الثانية.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.