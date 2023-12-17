صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

ضغوط دولية متزايدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث أدى هجومها ضد نشطاء حماس إلى استشهاد ما لا يقل عن 18800 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، بضرورة إجراء انتخابات الآن رغم العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث يرى أنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يترك منصبه.