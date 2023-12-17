اليابان تقدم 64 مليون دولار حزمة مساعدات جديدة للفلسطينيين

قررت حكومة اليابان تقديم مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني، بقيمة 64.025.500 دولار أمريكي، من خلال المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية اليابانية، تلبية للأوضاع الإنسانية المتدهورة خاصة في قطاع غزة.

الحزمة تتضمن المساعدة الإنسانية

وأوضحت حكومة اليابان، في بيان صدر عن مكتب تمثيلها لدى فلسطين، اليوم الأحد، أن هذه الحزمة الجديدة تتضمن عدة مجالات من المشاريع التي ستنفذها المنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية اليابانية.

ولفتت إلى أن الحزمة تتضمن المساعدة الإنسانية العاجلة للأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم، والإجراءات المتعلقة بالألغام، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ومنصة اليابان "JPF" وهي ائتلاف منظمات غير حكومية يابانية.

كما سيخصص جزء من الحزمة للصحة الإنجابية وحماية المرأة من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

وأكد البيان أن جزءًا من حزمة المساعدات سيخصص لتيسير حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود، عن طريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ومكتب الرباعية، كذلك دعم القطاع الزراعي وسلسلة القيمة الخاصة به من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وزيرة الخارجية اليابانية

وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، الجمعة، خلال زيارة للمنطقة شملت إسرائيل والأردن إن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار انطلاقًا من القلق بشأن الصراع في غزة.

وأردفت كاميكاوا أنه من الضروري أن تتمكن إسرائيل وفلسطين من التعايش بسلام من أجل منع تكرار أي عمل إرهابي مأساوي آخر، مضيفة أنها أبلغت كوهين والمالكي بدعم اليابان المستمر لحل الدولتين.