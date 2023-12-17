الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تقدم 64 مليون دولار حزمة مساعدات جديدة للفلسطينيين

وزيرة الخارجية اليابانية،
وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا،

قررت حكومة  اليابان  تقديم مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني، بقيمة 64.025.500 دولار أمريكي، من خلال المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية اليابانية، تلبية للأوضاع الإنسانية المتدهورة خاصة في  قطاع غزة.

الحزمة تتضمن المساعدة الإنسانية

وأوضحت حكومة اليابان، في بيان صدر عن مكتب تمثيلها لدى فلسطين، اليوم الأحد، أن هذه الحزمة الجديدة تتضمن عدة مجالات من المشاريع التي ستنفذها المنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية اليابانية.

ولفتت إلى أن الحزمة تتضمن المساعدة الإنسانية العاجلة للأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم، والإجراءات المتعلقة بالألغام، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ومنصة اليابان "JPF" وهي ائتلاف منظمات غير حكومية يابانية.

كما سيخصص جزء من الحزمة للصحة الإنجابية وحماية المرأة من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

وأكد البيان أن جزءًا من حزمة المساعدات سيخصص لتيسير حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود، عن طريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ومكتب الرباعية، كذلك دعم القطاع الزراعي وسلسلة القيمة الخاصة به من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

txt

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية

وزيرة الخارجية اليابانية

وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، الجمعة، خلال زيارة للمنطقة شملت إسرائيل والأردن إن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار انطلاقًا من القلق بشأن الصراع في غزة.

وأردفت كاميكاوا أنه من الضروري أن تتمكن إسرائيل وفلسطين من التعايش بسلام من أجل منع تكرار أي عمل إرهابي مأساوي آخر، مضيفة أنها أبلغت كوهين والمالكي بدعم اليابان المستمر لحل الدولتين.

حكومة اليابان المنظمات المساعدة الإنسانية قطاع غزة وزيرة الخارجية اليابانية الحكومية اليابانية

مواد متعلقة

جوتيريش: المعارضة الأفغانية فى المنفى أصبحت أكثر نشاطًا

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

مقر حملة بوتين الانتخابية سيبدأ العمل نهاية الأسبوع

اليوم الـ72 | الاحتلال يشن غارات واسعة النطاق فى قطاع غزة

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس

تونى شافير: الناتو لن ينظر فى مسألة منح أوكرانيا عضوية الحلف بعد تحذير بوتين

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل ضابطين جديدين فى معارك غزة

الأكثر قراءة

بدعم الرئيس.. شركات البترول تحقق إيرادات 70 مليار جنيه

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

موعد صرف معاشات يناير 2024 وحقيقة رفع الحدين الأدنى والأقصى لها

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة

رئيس حماية المستهلك لـ"الدستور": أزمة السكر مفتعلة.. وننتج 85% من استهلاكنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة