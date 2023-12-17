استشاري جهاز هضمي يوضح خطورة تناول الأدوية دون الاستعانة بطبيب (فيديو)

حذر الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من خطورة تناول الأدوية بدون الاستعانة بطبيب، مشددًا على أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة.

وقال المنيسي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، إن تناول الأدوية بدون استشارة طبية قد يؤدي إلى العديد من المخاطر، منها: الإصابة بتفاعلات دوائية ضارة: حيث يمكن أن تتفاعل الأدوية مع بعضها البعض أو مع أدوية أخرى يتناولها المريض، مما قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات دوائية ضارة.

وتابع: من الممكن تفاقم الحالة المرضية، حيث يمكن أن يؤدي تناول الأدوية الخاطئة أو بجرعة غير صحيحة إلى تفاقم الحالة المرضية، بدلًا من علاجها، وظهور آثار جانبية خطيرة، خاصة أن بعض الأدوية تسبب آثارًا جانبية خطيرة، مثل تلف الكلى أو الكبد أو الجهاز العصبي.

ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء

وأشار استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إلى أن تناول الأدوية نتيجة نصائح من الأهل أو الأصدقاء أو حتى سؤال صيدلي لوصف دواء دون كشف طبي واضح، يعد أمرًا خطيرًا أيضًا، حيث قد يؤدي إلى تناول دواء غير مناسب للحالة المرضية، أو بجرعة غير صحيحة.

ونصح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، الجميع بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، حتى لو كان دواء بسيطًا، وذلك لتحديد الدواء المناسب والجرعة الصحيحة، ومنع حدوث أي مضاعفات.