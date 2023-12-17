وزير الخارجية الأوكرانى يشيد بالتزام مستشار ألمانيا تجاه بلاده فى القمة الأوروبية الأخيرة

أشاد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بالتزام المستشار الألماني، أولاف شولتس، تجاه أوكرانيا خلال القمة الأوروبية الأخيرة، وطلب من ألمانيا مزيدًا من القيادة بصورة دائمة.

وقال الوزير الأوكراني اليوم الأحد: ما فعله المستشار الألماني أولاف شولتس خلال القمة من أجل التغلب على التهديد بحق الفيتو المجري سوف يدخل التاريخ بوصفه قيادة ألمانية في صالح أوروبا، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج".

وتابع كوليبا: لا يسعني سوى الأمل في أن يعني ذلك أيضًا تحولًا أوسع نطاقًا ولا يمكن الرجوع فيه في النهج الألماني نحو قيادة المساعي الرامية للتوصل إلى حل للقضايا الأكثر تعقيدًا.

مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا

يذكر أن الخلاف حول بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، كان قد وصل إلى طريق مسدود حتى بدء انعقاد القمة، الخميس الماضي، لأن المجر كانت رافضة بدء هذه المفاوضات.

واقترح مستشار ألمانيا أن يترك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاجتماع من أجل تمكين رؤساء دول وحكومات الدول الأخرى من التوصل إلى الإجماع اللازم لاتخاذ القرار.

وبذلك استطاعت المجر الإبقاء على رفضها لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد، ولكن دون إعاقة اتخاذ القرار.

قوات الدفاع الجوي

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعمل قوات الدفاع الجوي بعد عدة أيام وليالٍ من الغارات الجوية الروسية العنيفة على البلاد.

وقال زيلينسكي إنه تم اعتراض 104 من 112 طائرة مسيرة من طراز شاهد في غضون أسبوع واحد.

وتم إسقاط صواريخ بالستية من روسيا أيضًا الأسبوع الجاري. وذكر زيلينسكي "إن أنظمة باتريوت وناساماس وشيتا وغيرها مما وفره شركاؤنا تعمل بكفاءة مثالية".

وأشار زيلينسكي في الوقت نفسه إلى أهمية تحسين الدفاع الجوي فى سماء أوكرانيا. وناقش الرئيس الأوكراني هذه المسألة مع جميع شركائه الأجانب تقريبًا.

وبحسب السلطات المدنية، سقط عشرات القتلى والجرحى ووقعت أضرار الأسبوع الماضي، بما في ذلك في كييف. ولا تعلق أوكرانيا على الضربات التي تصيب الأهداف العسكرية.