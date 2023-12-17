تداول 52 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و877 شاحنة بموانئ البحر الاحمر





اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 877 شاحنة و132 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 418 شاحنة و122 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 459 شاحنة و10 سيارة.

تصدير 5000 طن بضائع متنوعة عبر ميناء بورتوفيق الي العقبة

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SUNNY HOLG وعلي متنها 31500 طن الومنيوم صب قادمة من السعودية والسفينتين الحرية ودليلة بينما استقبال الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت اربع سفن وهي دليلة ، الحرية، امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1990 طن بضائع و277 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 5000 طن حديد وسيلاج متجهة الي العقبة قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1650 راكب بموانيها.

موانىء البحر الاحمر حققت تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى

جدير بالذكر ان موانىء البحر الاحمر حققت تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.

شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات.