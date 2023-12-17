الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 52 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و877 شاحنة بموانئ البحر الاحمر

جريدة الدستور

 

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 877 شاحنة و132 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 418 شاحنة و122 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 459 شاحنة و10 سيارة. 

txt

وزير النقل: تنفيذ مخطط استثمارى للمنطقة المجاورة لمحطة سكة حديد كفرالشيخ

تصدير 5000 طن  بضائع متنوعة  عبر ميناء بورتوفيق الي العقبة

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SUNNY HOLG وعلي متنها 31500 طن الومنيوم صب قادمة من السعودية والسفينتين الحرية ودليلة  بينما استقبال الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت اربع سفن وهي دليلة  ، الحرية، امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1990 طن بضائع و277 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. كما شهد ميناء بورتوفيق  مغادرة  السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 5000 طن  حديد وسيلاج متجهة الي العقبة قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1650 راكب بموانيها.

txt

وزير النقل يتفقد العمل بمشروعي مونوريل شرق وغرب النيل

موانىء البحر الاحمر حققت تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى

جدير بالذكر ان موانىء البحر الاحمر حققت تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.

شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات.

"البحرية البريطانية": تلقينا بلاغًا عن واقعة فى محيط ميناء الحديدة باليمن

تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة 
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

 

عدد السفن لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي أرصفة موانئ الهيئة الصادرات ميناء سفاجا

مواد متعلقة

جدول مواعيد القطارات خط القاهرة- أسيوط اليوم الأحد للذهاب والعودة

السكة الحديد تعلن عن تأخير بعض مواعيد القطارات

تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الفضالى وصبرة يتفقدان TVM محطة الشهداء لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات دون تدخل بشرى

وزير النقل: تنفيذ مخطط استثمارى للمنطقة المجاورة لمحطة سكة حديد كفرالشيخ

وزيرا النقل والاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون محطة قطار الملك فؤاد التاريخية

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1030  شاحنة بموانئ البحر الاحمر

تداول 87 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1016 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

من يحكم غزة بعد الحرب؟.. 3 أسماء مطروحة على الساحة

وزير الإسكان: بدء تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

محمد صلاح يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة