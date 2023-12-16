السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: تنفيذ مخطط استثمارى للمنطقة المجاورة لمحطة سكة حديد كفرالشيخ

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقة اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، محطة سكة حديد كفرالشيخ، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة المحطة.

ووجّه الوزير بالتطوير الفوري للمحطة بالتوازي مع تنفيذ المخطط الاستثماري للمنطقة المحيطة بها، والتي تبلغ مساحتها 387 مترا مربعا للمباني و200 متر مربع للجراجات، والتي ستشمل إنشاء عدد 12 محلا أرضيا بمساحة 25 مترا مربعا، وعدد 6 محلات دور أول علوي بمساحة 45 مترا مربعا، كما سيتم إنشاء أبراج سكنية لخدمة أهالي المنطقة في منطقة مساكن الدريسة.

تطوير المحطة والمنطقة المحيطة 

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وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه في إطار تطوير المحطة والمنطقة المحيطة بها سيتم مراعاة أنه سيتم ازدواج خط سكة حديد شربين/ قلين/ كفرالشيخ/ دمنهور، خلال الفترة القادمة، في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لازدواج عدد من الخطوط، مثل (قليوب/ منوف/ طنطا، وطنطا/ شبين القناطر/ الزقازيق، وطنطا/ زفتى/ الزقازيق) وذلك لاستيعاب كثافة الركاب وزيادة عدد الرحلات وتقديم اأعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وافتتح، اليوم، كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة كفرالشيخ- محطة قطار الملك فؤاد التاريخية، أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» بمنطقة منشية فؤاد بكفرالشيخ، بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي سبق وتم توقيعه بين وزارة النقل، متمثلة فى شركة "إم أو تى" للاستثمار والتنمية"، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متمثلة فى الهيئة القومية للبريد المصرى، والذي يتيح استغلال 13 موقعا ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وزير النقل محافظة كفر الشيخ الساحة الخارجية محطة سكة حديد كفر الشيخ تنفيذ المخطط الاستثماري تطوير المحطة

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