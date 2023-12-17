الزوارق البحرية لقوات الاحتلال تقصف شمال غزة بالصواريخ المضيئة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في بث مباشر، قصف الزوارق البحرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ المضيئة على شمال قطاع غزة.

47 شهيدًا في قصف إسرائيلي على جباليا ومخيم دير البلح

وفي وقت سابق، استشهد 35 مواطنًا وأصيب العشرات، اليوم الأحد، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقامت طواقم الدفاع المدني والإسعاف بانتشال 24 شهيدًا، و90 جريحًا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

واستشهد 11 فلسطينيًا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة خلة في بلدة جباليا.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 فلسطينيًا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

وجنوبًا، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين على الأقل.

كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.