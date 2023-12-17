الكويت تشيّع الأمير نواف الأحمد (بث مباشر)

تنقل فضائية "القاهرة الإخبارية" بثًا مباشرًا لصلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.

ونعت رئاسة الجمهوية، أمس السبت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وأصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية بيانًا، جاء فيه: "تنعى جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.. كما ينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.