الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكويت تشيّع الأمير نواف الأحمد (بث مباشر)

جريدة الدستور

تنقل فضائية "القاهرة الإخبارية" بثًا مباشرًا لصلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.

ونعت رئاسة الجمهوية، أمس السبت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وأصدرت رئاسة جمهورية مصر العربية بيانًا، جاء فيه: "تنعى جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.. كما ينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

 

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح مسجد بلال بن رباح الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

مواد متعلقة

فتح: نتنياهو يصفع الولايات المتحدة يوميًا ويشكل خطرًا على دولة الاحتلال

الصحة الفلسطينية تعلن نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل

الفصائل الفلسطينية: قصفنا حشودًا للاحتلال بمحيط مسجد الظلال بخان يونس

بابا الفاتيكان يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين فى قطاع غزة

115 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة كبيرة فى معارك غزة

حركة فتح تثمن موقف الرئيس السيسى الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين

هيئة التجارة البحرية البريطانية: تقارير عن وقوع حادث فى مضيق باب المندب

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

نعى الرئيس السيسى لأمير الكويت وإعلان الحداد أبرز اهتمامات صحف القاهرة

سعر الذهب فى مصر بالمصنعية اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل ضابطين جديدين فى معارك غزة

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء