الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلامى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" عن تطورات الأوضاع بغزة مع استمرار الحرب

غزة
غزة

كشف الصحفي والإعلامي الفلسطيني عبدالله مقداد، عن تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار الحرب الشرسة وأنباء الإفراج عن معتقلين عبر معبر أبو سالم.

وقال مقداد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القصف المدفعي متواصل ومستمر على شمال قطاع غزة بشكل كبير جدا، ولم ينقطع.

txt

أسامة كمال عن المساعدات الألمانية إلى قطاع غزة: "مش مكسوفين من نفسكم"

وأوضح مقداد أن قوات الاحتلال أفرجت  فجر الجمعة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة عن نحو 500 مواطن من المعتقلين خلال التوغل في شمالي القطاع وعمال غزة في الداخل الذين كانت تحتجزهم منذ أسابيع.

وأشار مقداد إلى أن بعض هؤلاء المواطنين توجهوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج بفعل اعتداء الجنود الهمجي عليهم فيما وصل البعض الآخر إلى مراكز الإيواء في المدارس.

txt

رئيس الأونروا: غزة "يمكن أن تبدأ فى الموت من الجوع"

وضع النازحين وسط وجنوب قطاع غزة صعب للغاية

وحول حجم المساعدات ووصولها للمستحقين، قال مقداد: المساعدات تصل بالفعل، وهناك أهالي نظرا لقلة المال معهم يلجأون لبيع ما يمكن بيعه لتوفير المال، موضحا أن من يشتري المساعدات يبيعها بسعر باهظ.

وأكد مقداد أن وضع النازحين وسط وجنوب قطاع غزة صعب للغاية، وخاصة أن قوات الاحتلال تتحكم بكل المساعدات وفي عملية دخولها لقطاع غزة.

ومع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، قال مقداد إنهم يعتمدون أحيانا علي شبكات مصرية في رفح.

رئيس الأونروا: غزة "يمكن أن تبدأ فى الموت من الجوع"

وحذر رئيس الأونروا فيليب لازاريني، من أن غزة "يمكن أن تبدأ في الموت من الجوع" وسط أزمة إنسانية متدهورة نتيجة لهجمات إسرائيل عبر الشريط.

وقد أخبر لازاريني "أن برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة  قلق للغاية من أننا نذهب الآن إلى الجوع، ما يمكنني قوله لك هو أنني رأيت مباشرة أن الناس جائعون، هذا شيء جديد تمامًا في غزة، لم نره في الصراعات السابقة".

غزة الحرب معبر أبو سالم القصف النازحين

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟