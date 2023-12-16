إعلامى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" عن تطورات الأوضاع بغزة مع استمرار الحرب

كشف الصحفي والإعلامي الفلسطيني عبدالله مقداد، عن تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار الحرب الشرسة وأنباء الإفراج عن معتقلين عبر معبر أبو سالم.

وقال مقداد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القصف المدفعي متواصل ومستمر على شمال قطاع غزة بشكل كبير جدا، ولم ينقطع.

وأوضح مقداد أن قوات الاحتلال أفرجت فجر الجمعة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة عن نحو 500 مواطن من المعتقلين خلال التوغل في شمالي القطاع وعمال غزة في الداخل الذين كانت تحتجزهم منذ أسابيع.

وأشار مقداد إلى أن بعض هؤلاء المواطنين توجهوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج بفعل اعتداء الجنود الهمجي عليهم فيما وصل البعض الآخر إلى مراكز الإيواء في المدارس.

وضع النازحين وسط وجنوب قطاع غزة صعب للغاية

وحول حجم المساعدات ووصولها للمستحقين، قال مقداد: المساعدات تصل بالفعل، وهناك أهالي نظرا لقلة المال معهم يلجأون لبيع ما يمكن بيعه لتوفير المال، موضحا أن من يشتري المساعدات يبيعها بسعر باهظ.

وأكد مقداد أن وضع النازحين وسط وجنوب قطاع غزة صعب للغاية، وخاصة أن قوات الاحتلال تتحكم بكل المساعدات وفي عملية دخولها لقطاع غزة.

ومع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، قال مقداد إنهم يعتمدون أحيانا علي شبكات مصرية في رفح.

رئيس الأونروا: غزة "يمكن أن تبدأ فى الموت من الجوع"

وحذر رئيس الأونروا فيليب لازاريني، من أن غزة "يمكن أن تبدأ في الموت من الجوع" وسط أزمة إنسانية متدهورة نتيجة لهجمات إسرائيل عبر الشريط.

وقد أخبر لازاريني "أن برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة قلق للغاية من أننا نذهب الآن إلى الجوع، ما يمكنني قوله لك هو أنني رأيت مباشرة أن الناس جائعون، هذا شيء جديد تمامًا في غزة، لم نره في الصراعات السابقة".