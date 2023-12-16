حزب الجيل يكشف العوامل التى أدت لتغيير المشهد الحزبى فى مصر

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن العوامل التي أدت لتغيير المشهد الحزبي في مصر، مؤكدًا أن حركة الأحزاب المصرية كانت تتويجًا لعمل ضخم تم عمله منذ أكثر من 16 شهرًا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني كانت نقطة البدء وكل الأحزاب جددت نفسها، مشيرًا إلى أن الأحزاب المعارضة سقطت في الحوار الوطني، لأنها وجدت أنه لا خطوط حمراء فيه ووجدت أن الأحزاب الأخرى قدمت رؤاها على أساس علمي وقيادتها طرحت نفسها في الحوار وتتحدث في كل اللجان.

وتابع، أن أعلى سجل للحوارات في الحوار كان لحزب الجيل وقياداته وفقًا لكلام المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني سابقًا، مؤكدًا أنه قدم برنامجًا لحزب الجيل من خلال 113 قضية في الحوار الوطني.

أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية هو فتح الباب للحوار الوطني

وأكد أن أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية هو فتح الباب للحوار الوطني، لأنه حرك الأحزاب من فترة السكون وتحولت لجان الأحزاب لخلايا نشطة بسبب الحوار.