الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الجيل يكشف العوامل التى أدت لتغيير المشهد الحزبى فى مصر

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن العوامل التي أدت لتغيير المشهد الحزبي في مصر، مؤكدًا أن حركة الأحزاب المصرية كانت تتويجًا لعمل ضخم تم عمله منذ أكثر من 16 شهرًا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني كانت نقطة البدء وكل الأحزاب جددت نفسها، مشيرًا إلى أن الأحزاب المعارضة سقطت في الحوار الوطني، لأنها وجدت أنه لا خطوط حمراء فيه ووجدت أن الأحزاب الأخرى قدمت رؤاها على أساس علمي وقيادتها طرحت نفسها في الحوار وتتحدث في كل اللجان.

وتابع، أن أعلى سجل للحوارات في الحوار كان لحزب الجيل وقياداته وفقًا لكلام المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني سابقًا، مؤكدًا أنه قدم برنامجًا لحزب الجيل من خلال 113 قضية في الحوار الوطني.

أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية هو فتح الباب للحوار الوطني

وأكد أن أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية هو فتح الباب للحوار الوطني، لأنه حرك الأحزاب من فترة السكون وتحولت لجان الأحزاب لخلايا نشطة بسبب الحوار.

حزب الجيل تغيير المشهد الحزبي العوامل الأحزاب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحزاب المعارضة

مواد متعلقة

عصام خليل: الأحزاب السياسية لعبت دورًا كبيرًا فى حشد الناخبين (فيديو)

"المؤتمر": مشاهد احتشاد المواطنين في الانتخابات الرئاسية انعكاس لدور الأحزاب القوي بالحياة السياسية

"باتيلى": الأحزاب السياسية تلعب دورًا مهمًا فى تشكيل مستقبل ليبيا

أمانات الأحزاب بإمبابة تنظم مسيرات حاشدة فى اليوم الثالث للانتخابات

شباب الأحزاب السياسية يستقبلون الناخبين أمام مدرسة الخط العربي بعابدين

ما دور الأحزاب السياسية في انتخابات الرئاسة 2024؟.. حسام الخولي يوضح (فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب: نشيد بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟