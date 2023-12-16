السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام خليل يدعو إلى إعادة تعريف الحزب السياسي ويشيد بتنمية الصعيد (فيديو)

عصام خليل
عصام خليل

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الهدف الأسمى للعمل السياسي هو خدمة الشعب وتحسين مستوى معيشته، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تختلف في وسائل وأساليب تحقيق هذا الهدف بناء على أهدافها وأيديولوجياتها.

وأوضح خليل، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ضمن برنامج "كلام في السياسة"، الذي يبث على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحياة الحزبية تحتاج إلى تحديد مفهوم الحزب السياسي وما يقدمه للمجتمع، ودعا الأحزاب في مصر إلى الإفصاح عن مبادئها وأجندتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، لتكوين خريطة سياسية واضحة ومنظمة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة في تنمية الصعيد وجنوب الوادي، والتي تظهر في المشروعات القومية والخدمية والبنية التحتية، مؤكدا أن هذه التنمية أثرت إيجابيا على مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، التي شهدت إقبالا كبيرا وتصويتا لصالح الوطن والقيادة السياسية. 

وأعرب عن تقديره لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي تجلى في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن مصر بلد الخير والعطاء والتضحية.

وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار بإنشاء وزارة اقتصاد تضم خبراء اقتصاديين، لتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بالتنمية، وتحسين استغلال الموارد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، مع تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر كلام فى السياسة

الأكثر قراءة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

15 يوما.. استمرار حبس رجل أعمال وآخر فى مدينة نصر

أزمة صحية لقائد لوتون تاون تتسبب فى إيقاف مباراة فريقه ضد بورنموث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟