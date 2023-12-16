عصام خليل يدعو إلى إعادة تعريف الحزب السياسي ويشيد بتنمية الصعيد (فيديو)

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الهدف الأسمى للعمل السياسي هو خدمة الشعب وتحسين مستوى معيشته، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تختلف في وسائل وأساليب تحقيق هذا الهدف بناء على أهدافها وأيديولوجياتها.

وأوضح خليل، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ضمن برنامج "كلام في السياسة"، الذي يبث على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحياة الحزبية تحتاج إلى تحديد مفهوم الحزب السياسي وما يقدمه للمجتمع، ودعا الأحزاب في مصر إلى الإفصاح عن مبادئها وأجندتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، لتكوين خريطة سياسية واضحة ومنظمة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة في تنمية الصعيد وجنوب الوادي، والتي تظهر في المشروعات القومية والخدمية والبنية التحتية، مؤكدا أن هذه التنمية أثرت إيجابيا على مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، التي شهدت إقبالا كبيرا وتصويتا لصالح الوطن والقيادة السياسية.

وأعرب عن تقديره لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي تجلى في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن مصر بلد الخير والعطاء والتضحية.

وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار بإنشاء وزارة اقتصاد تضم خبراء اقتصاديين، لتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية بالتنمية، وتحسين استغلال الموارد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، مع تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.