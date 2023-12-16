الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زينة منفردة على بوستر فيلم "الإسكندرانى" للمخرج خالد يوسف

زينة
زينة

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، إخراج خالد يوسف، البوسترات الدعائية للعمل تمهيدًا لطرحه بالسينمات خلال الشهر المقبل.

وظهرت النجمة زينة على بوستر منفرد لها لفيلم "الإسكندراني" وهي مرتدية زي فتاة شعبية حيث تجسد خلال الأحداث شخصية تدعى قمر.

ومن المقرر طرح فيلم "الإسكندراني" بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي في يوم 4 يناير المقبل، ويعد هذا الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي.

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

تفاصيل دور بيومي فؤاد في "الإسكندراني" 

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

أبطال فيلم "الإسكندراني" 

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي مالوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل "هبوط اضطراري" و"عمهم".

الإسكندراني الفنان أحمد العوضي خالد يوسف النجمة زينه زينة

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