سعر الذهب BTC.. سعر الذهب بالدولار في ختام تعاملات اليوم السبت 16-12-2023

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بسعر الذهب بالدولار بسبب التغيرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية وهناك إقبال كبير على شراءه لاعتباره زينة وخزينة ووعاء ادخاري آمن وقد فتحت أسواق الصاغة جلساتها اليوم على انخفاض أسعار الذهب في مصر، السبت 16-12-2023، في التعاملات الصباحية، بسبب انخفاض الطلب، مع هبوط طفيف في سعر الأوقية ببورصة المعادن الدولية في نهاية التداولات الأسبوعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وقد استطاع الذهب التحوّل من الربحية للخسارة، صباح اليوم بقيمة 20 جنيهًا في التعاملات، وسعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2880 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 2900 جنيه، دون احتساب المصنعية، والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب بالدولار في ختام تعاملات اليوم السبت 16-12-2023

شهد سعر الذهب عالميا بالدولار حالة من الاستقرار مساء اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 في البورصات العالمية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب 2020 دولار للبيع و2019 دولار للشراء.

سعر الذهب btc في مصر اليوم الأربعاء 16-12-2023

وبلغ سعر سبيكة ذهب BTC وزن 10 جرام نحو 35885 جنيه مصري.

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 يتم رد 12 جنيها من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيها من المصنعية فقط بدون الدمغة وفق موقع "I sagha"

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء 16-12-2023

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر بسبب جودته العالية.

سعر جرام الذهب عيار 21 و18 في مصر اليوم الأربعاء 16-12-2023



أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد وصل إلى 2880 جنيهًا في ختام تعاملات اليوم، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2470 جنيهًا، وهو الأقل سعرًا والأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 16-12-2023

تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لتصل إلى نحو 102021 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة ويرغب الكثير في اقتنائها كونها تحافظ على قيمتها.

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