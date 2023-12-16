السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تطلق فعاليات البرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهنية في التدريس

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهني

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهنية في التدريس بمركز التدريب الرئيسى التابع للإدارة العامة لشئون قيادات التربوية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومنظمة الإيسيسكو وجامعة الملك سعود ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.

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وأوضحت الوزارة أن عدد المتدربين 120 متدربًا، وتضمن اليوم الأول من فعاليات البرنامج التدريبي اختبارا قبليا لتحديد المستويين المعرفي والمهاري لعمليتي التعليم والتعلم.

كما تضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبى، قياس مستوى الدافعية والإنجاز نحو البرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهنية، بالإضافة إلى اللقاء التعريفي لتوضيح الإطار العام للبرنامج التدريبي، وما يتضمنه من مهارات تدريسية وإجراءات تقييمية، وكذلك أهمية الحصول على الشهادات المهنية، وقيمتها على المستويين العربي والإسلامي.

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وجاءت التوصيات بأن يتم تقديم منح للمعلمين العشرة الأوائل المتميزين في البرنامج التدريبي؛ ليكونوا بذلك باكورة للمدربين في الدول العربية والإسلامية (في المراحل التالية).

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتور محمد السهيلي ممثل منظمة الإيسيسكو، والدكتور محمد النذير، كما مثل كل من الدكتور إبراهيم السعدان والدكتور فهد الدخيل جامعة الملك سعود.

البرنامج التدريبي الشهادات الدولية مؤسسة صالح كامل الإنسانية منظمة الأيسيسكو جامعة الملك سعود وزارة التعليم العالي

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