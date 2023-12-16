الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

مشروع مدينة الخامات الدوائية الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا

الخامات الدوائية
الخامات الدوائية

تخطط الحكومة إلى افتتاح مشروع مدينة الخامات الدوائية والتي تضم أكبر 3 مصانع، خلال الربع الأول من عام 2024.

وفي هذه السطور، يرصد “الدستور” أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الخامات الدوائية الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا الافتتاح في الربع الأول لعام 2024 تضم أكبر 3 مصانع للأدوية إنتاج وتوفير أكثر من 300 مادة خام دوائية خفض الفاتورة الاستيرادية بقية تصل 2 مليار دولار سنويا أطلقت مشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء مارس 2021 170 مصنع للادوية في مصر بنسبة نمو 31%.

 افتتحت مدينة الدواء المصرية في أبريل 2021 تعد أكبر مدن تصنيع الدواء بالشرق الأوسط خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية تحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي التوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.

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