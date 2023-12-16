السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد أفواج قطار الشباب لزيارة المركز الثقافي الإفريقي في أسوان

قطار الشباب
قطار الشباب

شهد المركز الثقافي الإفريقي بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، توقف افواج قطار الشباب بمحطة المركز، وذلك تزامنًا مع الموسم الشتوي الجديد. 

 

أفواج قطار الشباب

وبلغ عدد الطلاب زائروا المركز الثقافي الإفريقي من أفواج قطار الشباب 134 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية. 

واستمعوا الشباب خلال زيارتهم  للشرح المفصل عن مكونات المركز الثقافي الإفريقي ورسالته وأهدافه وشاهدوا قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالي وخزان أسوان وإهداءات الدول الإفريقية وأسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة. 

وفي نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة، والتي توثق زيارتهم. 

قطار الشباب

قطار الشباب
قطار الشباب
قطار الشباب
قطار الشباب
قطار الشباب
قطار الشباب
قطار الشباب
قطار الشباب
المركز الثقافي الأفريقي افواج قطار الشباب الموسم الشتوي رحلات الشباب قطار الشباب

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