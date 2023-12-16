الشرقاوى: المقاومة الفلسطينية حققت إنجازات عسكرية كبيرة (فيديو)

قال أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة المنصورة، إن مجلس الحرب الإسرائيلي يصدر قرارات سرية لا يتم الإعلان عنها للرأي العام.

وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أنه من المحتمل أن تتم مصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى والمحتجزين.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية حققت إنجازات عسكرية كبيرة، حيث قتلت 3500 جندي إسرائيلي وأصابت 6000 آخرين، في حين فشلت إسرائيل في القضاء على قدراتها النارية.

وأكد أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من حربها على قطاع غزة، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، وأنها ستضطر في النهاية إلى الاستجابة للضغوط الدولية والإقليمية والمحلية والموافقة على وقف إطلاق النار.

ونفى الشرقاوي صحة الرواية التي تروجها إسرائيل عن أنها ألقت القبض على عدد من عناصر المقاومة الفلسطينية الذين رفعوا العلم الأبيض، مؤكدا أنها مجرد افتراء من جانب جيش الاحتلال.