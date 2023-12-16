"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية طوال الأسبوع وتكشف أماكن سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية طوال هذا الأسبوع مستقرة بشكل كبير، مؤكدة أنها أعلى من المعدل الطبيعي بثلاث درجات ومع نهاية الأسبوع تقل ولكن الأحوال الأجوية مستقرة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن يومي الإثنين والثلاثاء درجة الحرارة 21 درجة مئوية وفترات الليل ستظل بها برودة، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع ستكون موجودة ببعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ولكنها خفيفة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.

تحذر من الشبورة المائية

وحذرت من الشبورة المائية، لأنها الظاهرة المؤثرة بشكل كبير على مدار الأسبوع وهي كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل لحد الضباب في بعض الأماكن خاصة الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري، والرؤية الأفقية تنخفض إلى أقل من 1000 متر، وأحيانًا تنعدم.