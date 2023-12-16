تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفلسطيني وملك البحرين

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مساء اليوم السبت، مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأطلع الرئيس عباس، ملك البحرين، خلال اتصال هاتفي، على آخر التطورات المتعلقة بما يجري على الأرض الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما استعرض أبو مازن، الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل ضمان وقف العدوان الإسرائيلي، ومنع التهجير، وإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وبحث الرئيس الفلسطيني مع ملك البحرين، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مستويات الجوع فى غزة وانقطاع الاتصالات

وسبق، وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت فاقم مستويات الجوع المرتفعة في الأيام الأخيرة في قطاع غزة المحاصر.

وانقطعت خطوط الاتصالات مساء الخميس الماضي في كامل مناطق القطاع، ولا يزال من الصعب الوصول إليها صباح السبت؛ مما أعاق تسليم المساعدات وجهود الإنقاذ مع استمرار الحرب الإسرائيلية للأسبوع الحادي عشر، وفقًا لمنظمة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت (نت بلوكس دوت أورغ).

وقال ألب توكر، مدير المنظمة: "إن انقطاع الإنترنت مستمر، وبناءً على سجلاتنا، فإن هذا هو أطول حادث من نوعه" في الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وقالت إدارة الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة: إن الاتصالات مع غزة "تعطلت بشدة" بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصالات في الجنوب.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفًا وراءه عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وسط تخوّف من تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شحّ المواد الطبية والمساعدات الغذائية، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة في محاور عدة.