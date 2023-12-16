الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قصة وأحداث مسلسل العودة لشريف سلامة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل
مواعيد عرض مسلسل العودة

يواصل مسلسل العودة الذي يخوض بطولته الفنان شريف سلامة تصاعد في أحداثه والذي ينتمي للمسلسلات الصعيدى والتي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

وينتظر الجمهور عرض الحلقات الجديدة يوميا واستطاع المسلسل أن يأخذ مكانا ضمن تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

قصة مسلسل العودة

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل العودة

يعرض مسلسل العودة للفنان شريف سلامة عبر قناة dmc وdmc drama الفضائية أيام من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

مواعيد عرض مسلسل العودة على قناة dmc العامة


* البث الاول في تمام الساعة الثامة مساء
* الإعادة الاولى في تمام الساعة 1.30 ظهرا
*الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية صباحا

 

مواعيد عرض مسلسل العودة على قناة dmc دراما


* البث الأول في تمام الساعة 11 مساء
*الإعادة الاولى في تمام الساعة 5 صباحا.
* الإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 عصرا
 

تردد قناة دى ام سى على النايل سات

القمر الصناعي دي ام سي: نايل سات.

- تردد دي ام سي: 12092.

- معدل الترميز دي ام سي: 27500.

- الاستقطاب دي ام سي: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ دي ام سي: 5/6.

 

كيفية ضبط تردد قناة دي إم سي dmc دراما

يذهب الشخص الذي يريد ضبط تردد قناة دي إم سي لعام 2023 إلى قائمة الإعدادات.

ومن ثم يعمل على اختيار قائمة التردد.

ثم أدخل تردد القناة.

ثم تحقق من الاستقطاب ومعدل الرمز وعامل التصحيح الخاص بالقناة.

ثم اضغط على زر البحث.

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أبطال وصناع مسلسل العودة 
مسلسل "العودة" يشارك في بطولته بجانب الفنان شريف سلامة كل من:

  • تارا عماد
  • حمزة العيلي
  • وليد فواز
  • عصام السقا
  • بسنت شوقي
  • محمد علي رزق
  • ولاء الشريف
  • محمد رضوان
  • صفاء الطوخي
  • تامر نبيل
  • محمد عبد العظيم
  • عماد صفوت
  • شاهيستا سعد
  • أحمد والي
  • سارة نور
  • المسلسل من تأليف أمين جمال
  • إخراج أحمد حسن
  • إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
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