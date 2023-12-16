السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أحزاب سياسية تنعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

الشيخ نواف
الشيخ نواف

نعى عدد من الأحزاب السياسية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذى وافته المنية، بعد أن قضى طيلة حياته فى خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمة العربية.

المصريين الأحرار ينعى أمير دولة الكويت

ونعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رحيل الرجل العظيم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذى وافته المنية، بعد أن قضى طيلة حياته فى خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمة العربية.

وقال الحزب في بيان له، إننا نعرب عن بالغ تعازينا للشعب الكويتي العزيز والأسرة الطيبة في رحيل الحكيم تاركا إرث من البذل والعطاء لخدمة بلادة.

ندعو الله ان يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويرسل العزاء والمواساة لكل شعب الكويت في المغفور له.

كما أرسل الحزب برقيات العزاء والمواساة علي سفارة الكويت لدي القاهرة لتقديم الواجب للبعثة الدبلوماسية وأسرة فقيد العرب والشعب الكويتي.

 

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