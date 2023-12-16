السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط حشيش بحوزة متهمين قيمته حوالى مليونى جنيه فى العامرية

حشيش
حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "عاطل" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته "175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17٫500 كيلو جرام".

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العامرية  وبحوزته "80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات".

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"1٫785٫000جنيه تقريبًا". 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذاك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر قسم شرطة ثان العامرية مخدر الحشيش محافظة الاسكندرية

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