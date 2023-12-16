لص يطعن مواطن شاهده أثناء السرقة ببورسعيد

انهال لص بالطعنات على أحد المواطنين، شاهده أثناء قيامه بسرقة أحد الأبواب الحديدية، في محاولة منه للهرب، وقد ألقي القبض عليه، وأحل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها (موظف - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرحين طعنيين نافذين بالصدر، وبسؤال شقيقه إتهم (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم "بالعقار المجاور لسكن المُصاب") بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" فأحداث إصابته المشار إليها وذلك على إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بمحاولة سرقة الباب الحديدى الخاص بالعقار سكن المصاب بقصد سرقته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن بورسعيد من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب، واتهم المصاب بالتعدي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.